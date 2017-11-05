Ручной сканер и очки для чтения лежа: испытание чудо-товаров

Программа «Чудо техники» протестировала портативный сканер для документов, очки для тех, кто любит читать лежа, и ультразвуковой очиститель ювелирных украшений.
Портативный сканер
Устройство предназначено для тех, кто много на работе не сидит на месте и регулярно имеет дело с бумагами. Аппарат работает от двух батареек, копии сохраняет на карту памяти. Цена при заказе из китайского интернет-магазина 2000 рублей, в России уже на тысячу дороже. Продавцы уверяют, что сканер справится с любым документом не больше формата А4. Однако для хорошего снимка документа нужно соблюсти много условий: сканировать можно только на ровной поверхности, бумага не должна быть мятой, а рука не должна дрогнуть.
Чудо-аппарат приемлемо отсканировал лист А4, открытку и паспорт. Но на сгибах страниц лампа не достает до текста — нужно очень плотно прижать устройство к бумаге, а сделать это ровно и аккуратно получается не всегда. Наше мнение — куда проще и быстрей оцифровывать документы смартфоном со специальной программой. За то же время файл на смартфоне можно отредактировать, сохранить в формате PDF и отправить по почте.
Очки для чтения лежа
Этот шуточный товар был придуман для лежебок, которым хочется, не отрывая головы от подушки, читать книгу или смотреть телевизор. Мы пригласили добровольцев опробовать необычное изобретение. Стоит оно в китайском интернет-магазине 250 рублей, в России уже около 800. Стеклянные призмы поворачивают картинку на 90 градусов, поэтому можно лежать, смотреть, например, телевизор и не напрягать шею.
Большинству опрошенных очки понравились, однако некоторые в этих очках почувствовали себя так, как будто их укачало в транспорте. Испытатели отметили, что окошки могли бы быть и побольше: широкие черные рамки мешают смотреть.
Врачи также сочли использование очков допустимым. Устройство сконструировано так, что не влияет на остроту зрения, так что его можно надевать даже поверх очков с диоптриями. Перед покупкой, конечно, лучше новинку примерить, но в целом, продукт вполне способен делать то, что обещает его реклама.
Ультразвуковой очиститель украшений
Производитель устройства обещает, что оно легко удалит следы жира и грязи с браслетов, цепочек, колец. Цена устройства — 3500 рублей. Работает принцип кавитации: ультразвуковой генератор создает в воде возмущения, приводящие к появлению миллионов пузырьков. Они взрываются при соприкосновении с предметами и удаляют с них грязь.
Мы нарочно испачкали несколько украшений и сравнили обычную зубную щетку, которой многие пользуются в таких случаях, и ультразвук. С прибором было меньше хлопот — мы только сливали воду и вновь запускали. Однако ультразвук выбил камень из ожерелья и разорвал цепочку.
В инструкции сказано: если оправа сделана некачественно, камни от вибрации могут вылетать. Избегать стоит и чистки мягких материалов вроде жемчуга, янтаря и бирюзы.
По мнению ювелира, устройство не до конца справилось со своей задачей, но непрофессионалы остались довольны результатом. Лучше получается, если добавить немного средства для мытья посуды и использовать пластиковую корзину. Наш вердикт — профессионалы, конечно, почистят лучше. И нежные украшения лучше доверить им. Но в большинстве случаев ультразвуковое устройство возвращает блеск и убирает грязь из труднодоступных мест.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Устройство предназначено для тех, кто много на работе не сидит на месте и регулярно имеет дело с бумагами. Аппарат работает от двух батареек, копии сохраняет на карту памяти. Цена при заказе из китайского интернет-магазина 2000 рублей, в России уже на тысячу дороже. Продавцы уверяют, что сканер справится с любым документом не больше формата А4. Однако для хорошего снимка документа нужно соблюсти много условий: сканировать можно только на ровной поверхности, бумага не должна быть мятой, а рука не должна дрогнуть.
Чудо-аппарат приемлемо отсканировал лист А4, открытку и паспорт. Но на сгибах страниц лампа не достает до текста — нужно очень плотно прижать устройство к бумаге, а сделать это ровно и аккуратно получается не всегда. Наше мнение — куда проще и быстрей оцифровывать документы смартфоном со специальной программой. За то же время файл на смартфоне можно отредактировать, сохранить в формате PDF и отправить по почте.
Очки для чтения лежа
Этот шуточный товар был придуман для лежебок, которым хочется, не отрывая головы от подушки, читать книгу или смотреть телевизор. Мы пригласили добровольцев опробовать необычное изобретение. Стоит оно в китайском интернет-магазине 250 рублей, в России уже около 800. Стеклянные призмы поворачивают картинку на 90 градусов, поэтому можно лежать, смотреть, например, телевизор и не напрягать шею.
Большинству опрошенных очки понравились, однако некоторые в этих очках почувствовали себя так, как будто их укачало в транспорте. Испытатели отметили, что окошки могли бы быть и побольше: широкие черные рамки мешают смотреть.
Врачи также сочли использование очков допустимым. Устройство сконструировано так, что не влияет на остроту зрения, так что его можно надевать даже поверх очков с диоптриями. Перед покупкой, конечно, лучше новинку примерить, но в целом, продукт вполне способен делать то, что обещает его реклама.
Ультразвуковой очиститель украшений
Производитель устройства обещает, что оно легко удалит следы жира и грязи с браслетов, цепочек, колец. Цена устройства — 3500 рублей. Работает принцип кавитации: ультразвуковой генератор создает в воде возмущения, приводящие к появлению миллионов пузырьков. Они взрываются при соприкосновении с предметами и удаляют с них грязь.
Мы нарочно испачкали несколько украшений и сравнили обычную зубную щетку, которой многие пользуются в таких случаях, и ультразвук. С прибором было меньше хлопот — мы только сливали воду и вновь запускали. Однако ультразвук выбил камень из ожерелья и разорвал цепочку.
В инструкции сказано: если оправа сделана некачественно, камни от вибрации могут вылетать. Избегать стоит и чистки мягких материалов вроде жемчуга, янтаря и бирюзы.
По мнению ювелира, устройство не до конца справилось со своей задачей, но непрофессионалы остались довольны результатом. Лучше получается, если добавить немного средства для мытья посуды и использовать пластиковую корзину. Наш вердикт — профессионалы, конечно, почистят лучше. И нежные украшения лучше доверить им. Но в большинстве случаев ультразвуковое устройство возвращает блеск и убирает грязь из труднодоступных мест.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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