СМИ сообщили о пьяном Джонне Деппе на премьере фильма с его участием

СМИ разошлись во мнениях по поводу состояния звезды Голливуда Джонни Деппа, который пришел на премьеру фильма в
Альберт-холл в Лондоне в помятом смокинге и якобы нетвердо стоял на ногах
Актер Джонни Депп явился пьяным на мировую премьеру фильма «Убийство в восточном экспрессе», в котором он играет одну из ролей, утверждает The Sun.
Газета публикует несколько фотографий, на которых актер идет по красной дорожке в мятом смокинге и с развязанным галстуком-бабочкой. Журналисты утверждают, что Депп был настолько пьян, что телохранителю пришлось крепко держать его за плечи. Кроме того, Деппа якобы трижды попросили не курить в помещении.
Однако, по данным ENews, обвинения в адрес Деппа надуманы. Актер был трезв, а секьюрити просто охранял его от поклонников, как это делает всегда.
Джонни Депп сейчас переживает не лучшие времена. Артист почти год судится по вопросу неэффективного управления с компанией The Management Group. Финансовые менеджеры обвинили звезду в мошенничестве и заявили, что актер страдает психическим расстройством — ониоманией. Это непреодолимая тяга к денежным тратам. Депп признавался, что любит разбрасываться деньгами, но подчеркивал, что это его частное дело.
Неровное психическое состояние Деппа ранее отмечала и его экс-супруга Эмбер Хёрд, с которой актер развелся в начале года. Женщина обвинила его в психологическом и физическом насилии. Депп, в свою очередь, заявил, что Хёрд просто хочет нажиться на нем.
Газета публикует несколько фотографий, на которых актер идет по красной дорожке в мятом смокинге и с развязанным галстуком-бабочкой. Журналисты утверждают, что Депп был настолько пьян, что телохранителю пришлось крепко держать его за плечи. Кроме того, Деппа якобы трижды попросили не курить в помещении.
Однако, по данным ENews, обвинения в адрес Деппа надуманы. Актер был трезв, а секьюрити просто охранял его от поклонников, как это делает всегда.
Отметил:— AmericanRussianMedia (@AmerRusMedia) 4 ноября 2017 г.
Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке
Голливудский актер Джонни Депп,… https://t.co/mRhU8pz55P
Джонни Депп сейчас переживает не лучшие времена. Артист почти год судится по вопросу неэффективного управления с компанией The Management Group. Финансовые менеджеры обвинили звезду в мошенничестве и заявили, что актер страдает психическим расстройством — ониоманией. Это непреодолимая тяга к денежным тратам. Депп признавался, что любит разбрасываться деньгами, но подчеркивал, что это его частное дело.
Неровное психическое состояние Деппа ранее отмечала и его экс-супруга Эмбер Хёрд, с которой актер развелся в начале года. Женщина обвинила его в психологическом и физическом насилии. Депп, в свою очередь, заявил, что Хёрд просто хочет нажиться на нем.
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