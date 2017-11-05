Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ

    СМИ сообщили о пьяном Джонне Деппе на премьере фильма с его участием

    1 комментарий
    СМИ сообщили о пьяном Джонне Деппе на премьере фильма с его участием

    СМИ сообщили о пьяном Джонне Деппе на премьере фильма с его участием

    СМИ сообщили о пьяном Джонне Деппе на премьере фильма с его участием
  • Фото: Associated Press © 2017, Vianney Le Caer

    • СМИ разошлись во мнениях по поводу состояния звезды Голливуда Джонни Деппа, который пришел на премьеру фильма в Альберт-холл в Лондоне в помятом смокинге и якобы нетвердо стоял на ногах

    Актер Джонни Депп явился пьяным на мировую премьеру фильма «Убийство в восточном экспрессе», в котором он играет одну из ролей, утверждает The Sun.

    Газета публикует несколько фотографий, на которых актер идет по красной дорожке в мятом смокинге и с развязанным галстуком-бабочкой. Журналисты утверждают, что Депп был настолько пьян, что телохранителю пришлось крепко держать его за плечи. Кроме того, Деппа якобы трижды попросили не курить в помещении.

    Однако, по данным ENews, обвинения в адрес Деппа надуманы. Актер был трезв, а секьюрити просто охранял его от поклонников, как это делает всегда.



    Джонни Депп сейчас переживает не лучшие времена. Артист почти год судится по вопросу неэффективного управления с компанией The Management Group. Финансовые менеджеры обвинили звезду в мошенничестве и заявили, что актер страдает психическим расстройством — ониоманией. Это непреодолимая тяга к денежным тратам. Депп признавался, что любит разбрасываться деньгами, но подчеркивал, что это его частное дело.

    смотретьСуд официально развел Эмбер Хёрд и Джонни Деппа
    Суд официально развел Эмбер Хёрд и Джонни Деппа
    Неровное психическое состояние Деппа ранее отмечала и его экс-супруга Эмбер Хёрд, с которой актер развелся в начале года. Женщина обвинила его в психологическом и физическом насилии. Депп, в свою очередь, заявил, что Хёрд просто хочет нажиться на нем.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru