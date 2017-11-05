Неувядающие цветы и съемка с коптера: как организовать свадьбу XXI века

Пышность свадьбы не гарантирует крепости семейных отношений. Нередко самыми прочными оказываются браки, где пара пошла и без пафоса расписалась. Но если хочется праздника, то зачем себе отказывать, тем более существуют новые технологии, которые могут сделать торжество и ярким, и современным.
Жених с невестой могут выбрать водное и световое шоу, украсить столы гостей своими голограммами или поставить в центре зала необычный букет. Живые цветы быстро вянут, а искусственные розы, лилии и орхидеи выглядят даже лучше настоящих и на ощупь мягкие, ненатуральность выдает только отсутствие аромата. Букет невесты обойдется почти в 8000 рублей. Его преимущество в том, что он не завянет и будет радовать глаз целый год, да и потом тоже, только цвета поблекнут.
Специалисты по криошоу колдуют с азотом. Он напоминает снег и наполняет помещение облаками пара. Такое 15-минутное представление обойдется в 20–40 тысяч рублей.
Главным пунктом свадебного меню должен быть торт. Его можно оживить при помощи технологии 3D-маппинга, а жениха и невесту сделать на нем главными героями. На ВДНХ робот может зарегистрировать брак и выдать паре шуточное свидетельство о браке, а резидента местной «Робостанции», британского андроида по имени Теспиан, можно арендовать для торжества. Он и речи умеет произносить, и тамадой работать.
Все торжество стоит снять на видео с высоты птичьего полета. Услуги оператора с квадрокоптером обойдутся минимум 5 тысяч рублей в час. Подробнее о том, как организовать свадьбу XXI века, смотрите в программе «Чудо техники».
Специалисты по криошоу колдуют с азотом. Он напоминает снег и наполняет помещение облаками пара. Такое 15-минутное представление обойдется в 20–40 тысяч рублей.
Главным пунктом свадебного меню должен быть торт. Его можно оживить при помощи технологии 3D-маппинга, а жениха и невесту сделать на нем главными героями. На ВДНХ робот может зарегистрировать брак и выдать паре шуточное свидетельство о браке, а резидента местной «Робостанции», британского андроида по имени Теспиан, можно арендовать для торжества. Он и речи умеет произносить, и тамадой работать.
Все торжество стоит снять на видео с высоты птичьего полета. Услуги оператора с квадрокоптером обойдутся минимум 5 тысяч рублей в час. Подробнее о том, как организовать свадьбу XXI века, смотрите в программе «Чудо техники».
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