Чудо техники
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Чудо техники

    Посол РФ в США посетовал на отказ конгрессменов от встреч

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    Посол РФ в США посетовал на отказ конгрессменов от встреч

    Посол РФ в США посетовал на отказ конгрессменов от встреч

    Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках устроить встречу с конгрессменами.

    По словам дипломата, все его запросы в американский Конгресс не принесли никаких результатов.

    При этом Антонов отметил, что очень рад за нового посла США в России Джона Хантсмана, которого тепло встретили российские парламентарии. Дипломат выразил надежду на то, что этот шаг поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки, передает РИА Новости.

    Напомним, Джон Хантсман прибыл в Москву в начале октября, сменив на посту посла США Джона Теффта. Дипломат уже заявил, что Москве и Вашингтону необходимо восстанавливать доверие, а в отношениях двух стран присутствует как много сложностей, так и возможностей.

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