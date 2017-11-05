Чудо техники
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Чудо техники

    Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил чемпионский пояс

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    Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил чемпионский пояс

    Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил чемпионский пояс

    Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил чемпионский пояс
  • Фото: Associated Press © 2017, Kevin Hagen

    • Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

    В поединке, который прошел в Нью-Йорке, Уайлдер победил канадца Бермейна Стиверна. Своего соперника американец отпраил в нокаут в первом же раунде.

    Таким образом, Уайлдер, на счету которого теперь 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях, уже в шестой раз защитил свой титул. Чемпионским поясом он владеет с января 2015 года.



    После победы Уайлдер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому американец бросил вызов британцу Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионских поясов по версиям IBO, IBF и WBA, передает РИА Новости.

    Деонтей Уайлдер: «Я знаю, что я лучший, но я хочу доказать это. Я очень долго ждал этого боя. Я объявляю ему войну. Король не бегает за крестьянами, а встречается с королями».

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