Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил чемпионский пояс

Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
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В поединке, который прошел в Нью-Йорке, Уайлдер победил канадца Бермейна Стиверна. Своего соперника американец отпраил в нокаут в первом же раунде.
Таким образом, Уайлдер, на счету которого теперь 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях, уже в шестой раз защитил свой титул. Чемпионским поясом он владеет с января 2015 года.
После победы Уайлдер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому американец бросил вызов британцу Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионских поясов по версиям IBO, IBF и WBA, передает РИА Новости.
Деонтей Уайлдер: «Я знаю, что я лучший, но я хочу доказать это. Я очень долго ждал этого боя. Я объявляю ему войну. Король не бегает за крестьянами, а встречается с королями».
Таким образом, Уайлдер, на счету которого теперь 39 побед (38 — нокаутом) в 39 боях, уже в шестой раз защитил свой титул. Чемпионским поясом он владеет с января 2015 года.
DEONTAY WILDER!! pic.twitter.com/Isjs7LD2ea— ersin serkan (@ersinserkan1) 5 ноября 2017 г.
После победы Уайлдер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому американец бросил вызов британцу Энтони Джошуа, который является обладателем чемпионских поясов по версиям IBO, IBF и WBA, передает РИА Новости.
Деонтей Уайлдер: «Я знаю, что я лучший, но я хочу доказать это. Я очень долго ждал этого боя. Я объявляю ему войну. Король не бегает за крестьянами, а встречается с королями».
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