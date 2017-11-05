В Москве обнаружили самого крупного дятла: фото

Желну — или черного дятла, который является самым крупным дятлом России, — заметили сотрудники «Мосприроды» на территории Серебряного бора.
Птица, которую обнаружили экологи в Серебряном бору, занесена в Красную книгу Москвы II категории редкости. Желна или черный дятел считается самым крупным дятлом России. Размах его крыльев в полете достигает 80 см.
У дятла черное оперение и красная шапочка на голове. Питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Птицу можно узнать по звучному голосу, который слышен на большом расстоянии.
Экологи отмечают, что в последние годы для редкой птицы в Московской области сложились благоприятные условия, и численность вида резко возросла. Это, в том числе, отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса, сообщается на сайте «Мосприроды».
Ранее экологи обнаружили в столичном Битцевском лесу редкий для России вид птиц — сирийского дятла. А в Можайском районе Подмосковья этим летом обнаружили самого длинного в мире совершенно безобидного черно-синего слизня. Специалисты также называют его индикатором благополучной экологической обстановки.
У дятла черное оперение и красная шапочка на голове. Питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Птицу можно узнать по звучному голосу, который слышен на большом расстоянии.
Экологи отмечают, что в последние годы для редкой птицы в Московской области сложились благоприятные условия, и численность вида резко возросла. Это, в том числе, отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса, сообщается на сайте «Мосприроды».
Ранее экологи обнаружили в столичном Битцевском лесу редкий для России вид птиц — сирийского дятла. А в Можайском районе Подмосковья этим летом обнаружили самого длинного в мире совершенно безобидного черно-синего слизня. Специалисты также называют его индикатором благополучной экологической обстановки.
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