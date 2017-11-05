Миллионы жертв: в США оценили последствия возможной операции против КНДР

Американские конгрессмены предупредили о последствиях и миллионных жертвах наземной операции США против КНДР, если таковая начнется.
Пятнадцать конгрессменов-демократов и один республиканец, являющиеся ветеранами боевых действий, подписали совместное заявление, в котором говорится, что военные действия США и их союзников против Пхеньяна могут обернуться миллионными жертвами. Авторы документа уверены, что такие потери не исключены уже в первые несколько дней после начала наземной операции, передает «Интерфакс».
Из заявления конгрессменов: «Мы хотели бы получить полностью открытые оценки потенциальной цены войны, чтобы американский народ понял ответственность, которая ляжет на нашу страну, если мы предпримем вооруженную акцию».
По мнению конгрессменов, у президента Дональда Трампа не существует плана, который предотвратил бы распространение конфликта за пределы Корейского полуострова и в котором было бы указано, как будет развиваться ситуация после завершения конфликта.
Из заявления конгрессменов: «Мы считаем, что направление войск и ресурсные затраты на еще одну войну, которую потенциально нельзя выиграть, является ужасным. Президент должен прекратить делать провокационные заявления, которые препятствуют дипломатическим мерами и ставят американские войска перед лицом новых рисков».
Как сообщает агентство Associated Press, заявление конгрессменов прокомментировал представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Дамонт. Он считает, что наземная операция — это единственным путь, позволяющий определить и гарантированно уничтожить все ядерные объекты КНДР.
При этом адмирал Дамонт признал, что военная кампания представляет серьезную опасность для 25-миллионого Сеула, который расположен в зоне досягаемости северокорейской ствольной артиллерии.
Из заявления конгрессменов: «Мы хотели бы получить полностью открытые оценки потенциальной цены войны, чтобы американский народ понял ответственность, которая ляжет на нашу страну, если мы предпримем вооруженную акцию».
По мнению конгрессменов, у президента Дональда Трампа не существует плана, который предотвратил бы распространение конфликта за пределы Корейского полуострова и в котором было бы указано, как будет развиваться ситуация после завершения конфликта.
Из заявления конгрессменов: «Мы считаем, что направление войск и ресурсные затраты на еще одну войну, которую потенциально нельзя выиграть, является ужасным. Президент должен прекратить делать провокационные заявления, которые препятствуют дипломатическим мерами и ставят американские войска перед лицом новых рисков».
Как сообщает агентство Associated Press, заявление конгрессменов прокомментировал представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Дамонт. Он считает, что наземная операция — это единственным путь, позволяющий определить и гарантированно уничтожить все ядерные объекты КНДР.
При этом адмирал Дамонт признал, что военная кампания представляет серьезную опасность для 25-миллионого Сеула, который расположен в зоне досягаемости северокорейской ствольной артиллерии.
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