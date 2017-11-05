При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети

В Сирии десятки человек погибли в результате взрыва в лагере беженцев. Трагедия произошла в пригороде
Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата, который удерживают подконтрольные США отряды оппозиции.
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Боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами атаки стали в основном женщины и дети. Точное число погибших пока не известно.
На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.
В пятницу представили сирийской армии объявили об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ. Этого удалось добиться при поддержке российских ВКС. Местные власти отмечают, что за два дня ситуация в городе кардинально изменилась в лучшую сторону.
На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.
В пятницу представили сирийской армии объявили об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ. Этого удалось добиться при поддержке российских ВКС. Местные власти отмечают, что за два дня ситуация в городе кардинально изменилась в лучшую сторону.
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