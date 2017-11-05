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    При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети. беженцы, Сирия, терроризм, взрывы газа, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети

    При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети

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    При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети

    При взрыве машины в пригороде сирийского <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr> погибли женщины и дети

      В Сирии десятки человек погибли в результате взрыва в лагере беженцев. Трагедия произошла в пригороде Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата, который удерживают подконтрольные США отряды оппозиции.

      Боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами атаки стали в основном женщины и дети. Точное число погибших пока не известно.

      На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.

      В пятницу представили сирийской армии объявили об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ. Этого удалось добиться при поддержке российских ВКС. Местные власти отмечают, что за два дня ситуация в городе кардинально изменилась в лучшую сторону.

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