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    Посол РФ в США: дело мира только выиграло бы от встречи Путина и Трампа

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    Посол РФ в США: дело мира только выиграло бы от встречи Путина и Трампа

    Посол РФ в США: дело мира только выиграло бы от встречи Путина и Трампа

    Посол РФ в США: дело мира только выиграло бы от встречи Путина и Трампа

    Ситуацию в Сирии и борьбу с международным терроризмом, вероятно, обсудят в ходе возможной встречи Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Также одной из тем беседы может стать проблема КНДР.

    По словам Антонова, от встречи российского и американского лидеров дело мира бы только выиграло.

    Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю, что контакты между лидерами всегда полезны. Дело мира только выиграло бы, если бы два лидера сели и поговорили об актуальных проблемах международной безопасности. Ожидания позитивные».

    Дипломат добавил, что главной проблемой сейчас является международный терроризм, требуется восстановление прежнего уровня контактов силовых и оборонных ведомств России и США для предотвращения атак.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме 10–11 ноября прорабатывается.

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