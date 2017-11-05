Посол РФ в США: дело мира только выиграло бы от встречи Путина и Трампа

Ситуацию в Сирии и борьбу с международным терроризмом, вероятно, обсудят в ходе возможной встречи Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Также одной из тем беседы может стать проблема КНДР.
По словам Антонова, от встречи российского и американского лидеров дело мира бы только выиграло.
Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю, что контакты между лидерами всегда полезны. Дело мира только выиграло бы, если бы два лидера сели и поговорили об актуальных проблемах международной безопасности. Ожидания позитивные».
Дипломат добавил, что главной проблемой сейчас является международный терроризм, требуется восстановление прежнего уровня контактов силовых и оборонных ведомств России и США для предотвращения атак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме 10–11 ноября прорабатывается.
Анатолий Антонов, посол России в США: «Я считаю, что контакты между лидерами всегда полезны. Дело мира только выиграло бы, если бы два лидера сели и поговорили об актуальных проблемах международной безопасности. Ожидания позитивные».
Дипломат добавил, что главной проблемой сейчас является международный терроризм, требуется восстановление прежнего уровня контактов силовых и оборонных ведомств России и США для предотвращения атак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме 10–11 ноября прорабатывается.
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