СМИ: американского сенатора Рэнда Пола избил сосед-анестезиолог

Стали известны подробности нападения на американского сенатора Рэнда Пола.
Телеканал Fox News сообщил подробности нападения и избиения американского сенатора Рэнда Пола.
Выяснилось, что на республиканца Пола, напал его сосед 59-летний врач-анестезиолог Рене Баучер, поддерживающий Демократическую партию США.
По сведениям журналистов, поводом для конфликта вряд ли стали партийные разногласия. Другие соседи рассказали, что у Пола и Баучера есть смежная территория, прилегающая к их домам. И вот она-то не раз уже становилась предметом ожесточенных споров между домовладельцами.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол подвергся нападению в своем доме в штате Кентукки. Политик не получил серьезных травм, а нападавший был задержан. Полиция допросила Баучера и отпустила его под залог в размере 5 тысяч долларов. Врачу предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений.
Выяснилось, что на республиканца Пола, напал его сосед 59-летний врач-анестезиолог Рене Баучер, поддерживающий Демократическую партию США.
По сведениям журналистов, поводом для конфликта вряд ли стали партийные разногласия. Другие соседи рассказали, что у Пола и Баучера есть смежная территория, прилегающая к их домам. И вот она-то не раз уже становилась предметом ожесточенных споров между домовладельцами.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол подвергся нападению в своем доме в штате Кентукки. Политик не получил серьезных травм, а нападавший был задержан. Полиция допросила Баучера и отпустила его под залог в размере 5 тысяч долларов. Врачу предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений.
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