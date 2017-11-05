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    СМИ: американского сенатора Рэнда Пола избил сосед-анестезиолог

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    СМИ: американского сенатора Рэнда Пола избил <nobr>сосед-анестезиолог</nobr>

    СМИ: американского сенатора Рэнда Пола избил сосед-анестезиолог

    СМИ: американского сенатора Рэнда Пола избил <nobr>сосед-анестезиолог</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, J. Scott Applewhite

    • Стали известны подробности нападения на американского сенатора Рэнда Пола.

    Телеканал Fox News сообщил подробности нападения и избиения американского сенатора Рэнда Пола.

    Выяснилось, что на республиканца Пола, напал его сосед 59-летний врач-анестезиолог Рене Баучер, поддерживающий Демократическую партию США.

    По сведениям журналистов, поводом для конфликта вряд ли стали партийные разногласия. Другие соседи рассказали, что у Пола и Баучера есть смежная территория, прилегающая к их домам. И вот она-то не раз уже становилась предметом ожесточенных споров между домовладельцами.

    Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол подвергся нападению в своем доме в штате Кентукки. Политик не получил серьезных травм, а нападавший был задержан. Полиция допросила Баучера и отпустила его под залог в размере 5 тысяч долларов. Врачу предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений.

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