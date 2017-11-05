Посол России обсудит с министрами США восстановление контактов глав силовых ведомств

Российский посол в США сообщил, что в ходе встреч с представителями администрации Белого дома он намерен поднять вопрос о восстановлении контактов между главами силовых и оборонных ведомств.
Анатолий Антонов, посол России в США: «В ближайшее время у меня состоятся встречи с министрами нынешней администрации, я с нетерпением их жду. Я хочу поставить вопрос о том, что настало время подумать о восстановлении прежнего уровня контактов на уровне руководителей силовых ведомств. Я думаю о том, что было бы правильно, если бы встречались наши министры обороны. Им есть что обсудить».
Об этом Антонов заявил журналистам на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго. По словам дипломата, Минобороны РФ «не потеряло настроя на взаимодействие», это же относится, по его словам, и к представителям российских спецслужб, цитирует ТАСС.
Об этом Антонов заявил журналистам на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго. По словам дипломата, Минобороны РФ «не потеряло настроя на взаимодействие», это же относится, по его словам, и к представителям российских спецслужб, цитирует ТАСС.
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