Высокие показатели американских фондовых рынков Трамп считает своей заслугой

Американский президент Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию.
По пути в Токио глава Белого дома заявил, что высокие показателей фондовых рынков США — это его заслуга.
Дональд Трамп, президент США: «Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест. И я проделал эту работу хорошо».
Также Трамп объяснил высокие темпы роста рыночных показателей и хорошее состояние американских компаний, работающих на оборонный сектор призывом к союзникам покупать оборудование у Вашингтона.
Дональд Трамп: «В этом есть два преимущества. Во-первых, мы производим лучшее оборудование. А во-вторых, они покупают его у нас. Поэтому я думаю, что мы развиваемся с огромной силой».
По информации РИА Новости, основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордных значений на фоне финансовых результатов Apple. Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10% и составил 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос до 2587,84 пункта (+0,31%), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся до 6764,44 пункта (+0,74%).
Дональд Трамп, президент США: «Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест. И я проделал эту работу хорошо».
Также Трамп объяснил высокие темпы роста рыночных показателей и хорошее состояние американских компаний, работающих на оборонный сектор призывом к союзникам покупать оборудование у Вашингтона.
Дональд Трамп: «В этом есть два преимущества. Во-первых, мы производим лучшее оборудование. А во-вторых, они покупают его у нас. Поэтому я думаю, что мы развиваемся с огромной силой».
По информации РИА Новости, основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордных значений на фоне финансовых результатов Apple. Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10% и составил 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос до 2587,84 пункта (+0,31%), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся до 6764,44 пункта (+0,74%).
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