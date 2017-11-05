В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

В РФ вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила, сокращающие минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно.
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Как пишет РИА Новости, теперь пассажирам придется внимательнее выбирать, что взять с собой на борт. В соответствии с новым законом, разрешающим авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам, Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила.
Норма провоза ручной клади установлена в размере «не менее пяти килограммов». Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов, но может увеличить границу этой нормы в сторону увеличения в качестве конкурентного преимущества.
Пассажир может взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, детское питание, костыли, трости, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free. В Минтрансе объясняли, что в этот список не были включены телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.
Вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.
Напомним, в конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. В Минтрансе считают, что это позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.
Норма провоза ручной клади установлена в размере «не менее пяти килограммов». Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов, но может увеличить границу этой нормы в сторону увеличения в качестве конкурентного преимущества.
Пассажир может взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, детское питание, костыли, трости, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free. В Минтрансе объясняли, что в этот список не были включены телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.
Вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.
Напомним, в конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. В Минтрансе считают, что это позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.
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