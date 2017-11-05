Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывание миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры.
Как сообщается на сайте президента Украины, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон по телефону скоординировали дальнейшие шаги, предпринимаемые для развертывания международной миссии ООН в Донбассе.
Сообщается, что Порошенко поблагодарил Тиллерсона за поддержку Украины, и что собеседники отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США. А глава Госдепартамента США уведомил президента Порошенко, что представитель американского ведомства Вес Митчелл посетит Украину в ноябре.
Напомним, с инициативой о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе выступил президент России Владимир Путин. Позднее он допустил размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники миссии ОБСЕ. При этом в Вашингтоне и Киеве выступили за размещение сил ООН на всей территории конфликта, в том числе и на границе с Россией. А спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР вообще не должны участвовать в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Представители ДНР и ЛНР в ответ заявили, что никаких сил ООН в Донбассе не появится без согласия самопровозглашенных республик. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что планирует представить помощнику президента РФ Владиславу Суркову в ходе встречи в Белграде 13 ноября конкретные предложения по размещению контингента ООН в Донбассе.
Сообщается, что Порошенко поблагодарил Тиллерсона за поддержку Украины, и что собеседники отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США. А глава Госдепартамента США уведомил президента Порошенко, что представитель американского ведомства Вес Митчелл посетит Украину в ноябре.
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