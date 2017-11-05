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Поедем, поедим!

    Причиной отравления людей газом в Липках могла быть неисправная колонка

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    • Фото: Рюмин Александр / ТАСС
    Причиной отравления людей газом в Липках могла быть неисправная колонка

    Причиной отравления людей газом в Липках могла быть неисправная колонка

    Причиной отравления людей газом в Липках могла быть неисправная колонка
  • Фото: Рюмин Александр / ТАСС

    • Эвакуированным из-за утечки газа жильцам многоквартирного дома в Липках разрешили вернуться в свои дома.

    По предварительной информации, причиной гибели людей и отравления газом в многоквартирном доме Тульской области могла быть неисправная водонагревательная колонка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы Киреевского района.

    Сообщение диспетчерской службы: «Произошла утечка угарного газа из водонагревательной колонки. Колонка отключена от системы газоснабжения. Опасности для жителей дома данная ситуация не представляет».

    Андрей Ярцев, начальник пресс-службы регионального УМВД: «Жильцам эвакуированного подъезда дома разрешили вернуться в свои квартиры. Их жизням ничего не угрожает».

    Ранее сообщалось, что в городе Липки Тульской области три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу с признаками отравления газом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и следователи. Жильцов подъезда, где произошла трагедия, эвакуировали.

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