Причиной отравления людей газом в Липках могла быть неисправная колонка

Эвакуированным
из-за утечки газа жильцам многоквартирного дома в Липках разрешили вернуться в свои дома.
По предварительной информации, причиной гибели людей и отравления газом в многоквартирном доме Тульской области могла быть неисправная водонагревательная колонка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы Киреевского района.
Сообщение диспетчерской службы: «Произошла утечка угарного газа из водонагревательной колонки. Колонка отключена от системы газоснабжения. Опасности для жителей дома данная ситуация не представляет».
Андрей Ярцев, начальник пресс-службы регионального УМВД: «Жильцам эвакуированного подъезда дома разрешили вернуться в свои квартиры. Их жизням ничего не угрожает».
Ранее сообщалось, что в городе Липки Тульской области три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу с признаками отравления газом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и следователи. Жильцов подъезда, где произошла трагедия, эвакуировали.
Сообщение диспетчерской службы: «Произошла утечка угарного газа из водонагревательной колонки. Колонка отключена от системы газоснабжения. Опасности для жителей дома данная ситуация не представляет».
Андрей Ярцев, начальник пресс-службы регионального УМВД: «Жильцам эвакуированного подъезда дома разрешили вернуться в свои квартиры. Их жизням ничего не угрожает».
Ранее сообщалось, что в городе Липки Тульской области три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу с признаками отравления газом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и следователи. Жильцов подъезда, где произошла трагедия, эвакуировали.
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