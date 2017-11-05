В лагере беженцев в Сирии взорвали заминированный автомобиль: десятки погибших

Жертвами теракта в лагере беженцев на восточном берегу Евфрата стали десятки человек.
Как передает Reuters со ссылкой на Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, десятки человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля в лагере беженцев в Сирии на восточном берегу Евфрата.
По предварительной информации, атака осуществлена террористами запрещенной во множестве стран, в том числе в РФ, группировки «Исламское государство». Точное число жертв и пострадавших пока не известно. Сообщается, что взрыв прогремел на территории, удерживаемой подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами».
По предварительной информации, атака осуществлена террористами запрещенной во множестве стран, в том числе в РФ, группировки «Исламское государство». Точное число жертв и пострадавших пока не известно. Сообщается, что взрыв прогремел на территории, удерживаемой подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами».
Комментарии