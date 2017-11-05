Высшая Лига
ТВ-Эфир
Высшая Лига

    В лагере беженцев в Сирии взорвали заминированный автомобиль: десятки погибших

    комментировать

    В лагере беженцев в Сирии взорвали заминированный автомобиль: десятки погибших

    В лагере беженцев в Сирии взорвали заминированный автомобиль: десятки погибших

    Жертвами теракта в лагере беженцев на восточном берегу Евфрата стали десятки человек.

    Как передает Reuters со ссылкой на Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, десятки человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля в лагере беженцев в Сирии на восточном берегу Евфрата.

    По предварительной информации, атака осуществлена террористами запрещенной во множестве стран, в том числе в РФ, группировки «Исламское государство». Точное число жертв и пострадавших пока не известно. Сообщается, что взрыв прогремел на территории, удерживаемой подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru