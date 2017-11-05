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    Полицейские задержали в Вене бродягу с 400 граммами тротила

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    • Фото: polizei.gv.at
    Полицейские задержали в Вене бродягу с 400 граммами тротила

    Полицейские задержали в Вене бродягу с 400 граммами тротила

    Полицейские задержали в Вене бродягу с 400 граммами тротила
  • Фото: polizei.gv.at

    • Австрийские полицейские задержали бездомного мужчину, возившего с собой взрывчатку, нож и боеприпасы.

    Как пишет Kronen Zeitung, полиция задержала в Вене бездомного мужчину из Германии, который рассказал продавщице в магазинчике на одной из автозаправок, что у него есть взрывчатка. Женщина сообщила в полицию. Полицейские с собаками организовали розыск и бездомный мужчина был найден и задержан.

    Как сообщили представители австрийской полиции, инцидент не связан с терроризмом. Выяснилось, что 54-летний бездомный мужчина много лет путешествует по Европе на велосипеде. У него нашли взрывчатку, боеприпасы и нож. Задержанный рассказал австрийским правоохранителям, что тринитротолуол и боеприпасы нашел на учебном военном полигоне в Словакии.

    Задержанного отпустили на свободу, хотя против него еще могут быть выдвинуты обвинения в связи с нарушением законов о взрывчатых веществах и военном имуществе.

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