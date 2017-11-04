Золотой транзит
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Золотой транзит

    В Ростовской области столкнулись фуры с яблоками и попкорном

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    • Фото: Ростов Главный / vk.com
    В Ростовской области столкнулись фуры с яблоками и попкорном

    В Ростовской области столкнулись фуры с яблоками и попкорном

    В Ростовской области столкнулись фуры с яблоками и попкорном
  • Фото: Ростов Главный / vk.com

    • Два грузовых автомобиля столкнулись и блокировали трассу М-4 в Ростовской области.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области: «На 79-м километре трассы произошло столкновение двух попутных автомобилей „КамАЗ“. Пострадавших нет, но движение в сторону Ростова-на-Дону и Краснодара осуществляется только по двум полосам. Это сказывается на движении».

    Как передает ТАСС, один из попавших в ДТП грузовиков вез яблоки, другой попкорн. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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