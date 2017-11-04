В Ростовской области столкнулись фуры с яблоками и попкорном

Два грузовых автомобиля столкнулись и блокировали трассу
М-4 в Ростовской области.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области: «На 79-м километре трассы произошло столкновение двух попутных автомобилей „КамАЗ“. Пострадавших нет, но движение в сторону Ростова-на-Дону и Краснодара осуществляется только по двум полосам. Это сказывается на движении».
Как передает ТАСС, один из попавших в ДТП грузовиков вез яблоки, другой попкорн. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как передает ТАСС, один из попавших в ДТП грузовиков вез яблоки, другой попкорн. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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