В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после бури

Специалисты восстановили подачу электроэнергии 35 тысячам потребителей в Красноярском крае.
Сообщение пресс-службы «Красэко»: «Подача электроснабжения в районах, пострадавших от ветровых нагрузок и находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО „Красэко“, была в полном объеме восстановлена. В восстановлении участвовали 122 человека и 50 единиц техники».
В компании уточнили, что в результате шквалистого ветра и дождями, обрушившегося на регион в ночь на 4 ноября, без электричества оказались в общей сложности 35 тысяч человек, цитирует ТАСС. В Красноярске подача электроэнергии потребителям уже восстановлена. Буря также оставила без света 85 населенных пунктов в Кемеровской области.
В компании уточнили, что в результате шквалистого ветра и дождями, обрушившегося на регион в ночь на 4 ноября, без электричества оказались в общей сложности 35 тысяч человек, цитирует ТАСС. В Красноярске подача электроэнергии потребителям уже восстановлена. Буря также оставила без света 85 населенных пунктов в Кемеровской области.
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