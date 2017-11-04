Золотой транзит
ТВ-Эфир
Золотой транзит

    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после бури

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, В. Шияновский
    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после бури

    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после бури

    В Красноярском крае восстановлено электроснабжение после бури
  • Фото: РИА Новости, В. Шияновский

    • Специалисты восстановили подачу электроэнергии 35 тысячам потребителей в Красноярском крае.

    Сообщение пресс-службы «Красэко»: «Подача электроснабжения в районах, пострадавших от ветровых нагрузок и находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО „Красэко“, была в полном объеме восстановлена. В восстановлении участвовали 122 человека и 50 единиц техники».

    В компании уточнили, что в результате шквалистого ветра и дождями, обрушившегося на регион в ночь на 4 ноября, без электричества оказались в общей сложности 35 тысяч человек, цитирует ТАСС. В Красноярске подача электроэнергии потребителям уже восстановлена. Буря также оставила без света 85 населенных пунктов в Кемеровской области.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru