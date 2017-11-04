ФАС пригрозила возбудить дело, если продажа плацкартных билетов не возобновится

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что никаких препятствий для продажи билетов в плацкартные и общие вагоны нет.
В ведомстве подчеркнули, что в отсутствие решений об индексации тарифов на 2018 год перевозчики должны руководствоваться действующими приказами.
При этом в ФАС отметили, что принятие решения по уровню индексации тарифов отложено по инициативе Минтранса. Вопрос вынесен на рассмотрение правительства — соответствующее совещание назначено на 10 ноября.
Также в ФАС заявили, что продажа билетов на 1 января 2018 года должна возобновиться не позднее 16 ноября. Если же этого не произойдет, то ФАС может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции.
Напомним, ранее в РЖД сообщили, что временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Этот шаг в компании объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки. Отметим, что ФАС предложила в 2018 году снизить тарифы на 10%, но Минтранс и Минэкономразвития выступили против.
При этом в ФАС отметили, что принятие решения по уровню индексации тарифов отложено по инициативе Минтранса. Вопрос вынесен на рассмотрение правительства — соответствующее совещание назначено на 10 ноября.
Также в ФАС заявили, что продажа билетов на 1 января 2018 года должна возобновиться не позднее 16 ноября. Если же этого не произойдет, то ФАС может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции.
Напомним, ранее в РЖД сообщили, что временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Этот шаг в компании объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки. Отметим, что ФАС предложила в 2018 году снизить тарифы на 10%, но Минтранс и Минэкономразвития выступили против.
Комментарии