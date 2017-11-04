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Золотой транзит

    ФАС пригрозила возбудить дело, если продажа плацкартных билетов не возобновится

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    ФАС пригрозила возбудить дело, если продажа плацкартных билетов не возобновится

    ФАС пригрозила возбудить дело, если продажа плацкартных билетов не возобновится

    ФАС пригрозила возбудить дело, если продажа плацкартных билетов не возобновится
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что никаких препятствий для продажи билетов в плацкартные и общие вагоны нет.

    В ведомстве подчеркнули, что в отсутствие решений об индексации тарифов на 2018 год перевозчики должны руководствоваться действующими приказами.

    При этом в ФАС отметили, что принятие решения по уровню индексации тарифов отложено по инициативе Минтранса. Вопрос вынесен на рассмотрение правительства — соответствующее совещание назначено на 10 ноября.

    Также в ФАС заявили, что продажа билетов на 1 января 2018 года должна возобновиться не позднее 16 ноября. Если же этого не произойдет, то ФАС может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции.

    смотретьРЖД приостановили продажу билетов с 1 января
    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января
    Напомним, ранее в РЖД сообщили, что временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Этот шаг в компании объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки. Отметим, что ФАС предложила в 2018 году снизить тарифы на 10%, но Минтранс и Минэкономразвития выступили против.

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