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    Жителям Нидерландов разослали десятки тысяч писем от вымышленной разведслужбы

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    Жителям Нидерландов разослали десятки тысяч писем от вымышленной разведслужбы

    Жителям Нидерландов разослали десятки тысяч писем от вымышленной разведслужбы

    Неизвестные рассылают голландцам письма об установке спецустройства для сбора данных.

    Жителей Нидерландов от имени вымышленной разведслужбы уверяют, что спецустройства необходимо установить в соответствии с «новым законом». Всего было разослано 20 тысяч писем.

    Служба внутренней безопасности Нидерландов уже заявила, что власти не имеют к письмам никакого отношения.

    Как сообщает сайт «Вести.Ru», по всей видимости, за письмами стоят активисты Beats of Freedom, которые протестуют против закона, который с 1 января позволит спецслужбам собирать данные в Интернете и взламывать защищенные сервера.

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