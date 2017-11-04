Жителям Нидерландов разослали десятки тысяч писем от вымышленной разведслужбы

Неизвестные рассылают голландцам письма об установке спецустройства для сбора данных.
Жителей Нидерландов от имени вымышленной разведслужбы уверяют, что спецустройства необходимо установить в соответствии с «новым законом». Всего было разослано 20 тысяч писем.
Служба внутренней безопасности Нидерландов уже заявила, что власти не имеют к письмам никакого отношения.
Как сообщает сайт «Вести.Ru», по всей видимости, за письмами стоят активисты Beats of Freedom, которые протестуют против закона, который с 1 января позволит спецслужбам собирать данные в Интернете и взламывать защищенные сервера.
Служба внутренней безопасности Нидерландов уже заявила, что власти не имеют к письмам никакого отношения.
Как сообщает сайт «Вести.Ru», по всей видимости, за письмами стоят активисты Beats of Freedom, которые протестуют против закона, который с 1 января позволит спецслужбам собирать данные в Интернете и взламывать защищенные сервера.
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