В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв

В аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв. Сообщается также о срабатывании системы противовоздушной обороны.
В аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде прогремел взрыв. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. Аэропорт находится в 35 километрах от столицы Саудовской Аравии.
Причины взрыва и все подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются. Очевидцы опубликовали в соцсетях записи, на которых видно, что недалеко от места взрыва сработала система противоракетной обороны. По некоторым данным, она сбила ракету средней дальности. СМИ Саудовской Аравии сообщают, что ракета была выпущена с территории Йемена.
Это не первая ракета, которую выпускают по Саудовской Аравии с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре. Ответственность за обстрелы возлагают на шиитских повстанцев-хуситов, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Loud explosion heard near Riyadh’s airport, unconfirmed reports say Saudis intercepted missile from Yemen https://t.co/SWxFQs2prl— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 ноября 2017 г.
Причины взрыва и все подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются. Очевидцы опубликовали в соцсетях записи, на которых видно, что недалеко от места взрыва сработала система противоракетной обороны. По некоторым данным, она сбила ракету средней дальности. СМИ Саудовской Аравии сообщают, что ракета была выпущена с территории Йемена.
Это не первая ракета, которую выпускают по Саудовской Аравии с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре. Ответственность за обстрелы возлагают на шиитских повстанцев-хуситов, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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