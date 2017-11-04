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    В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв. взрывы, ракеты, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв

    В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв

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    В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв

    В аэропорту <nobr>Эр-Рияда</nobr> прогремел взрыв

      В аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв. Сообщается также о срабатывании системы противовоздушной обороны.

      В аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде прогремел взрыв. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. Аэропорт находится в 35 километрах от столицы Саудовской Аравии.




      Причины взрыва и все подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются. Очевидцы опубликовали в соцсетях записи, на которых видно, что недалеко от места взрыва сработала система противоракетной обороны. По некоторым данным, она сбила ракету средней дальности. СМИ Саудовской Аравии сообщают, что ракета была выпущена с территории Йемена.

      Это не первая ракета, которую выпускают по Саудовской Аравии с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре. Ответственность за обстрелы возлагают на шиитских повстанцев-хуситов, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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