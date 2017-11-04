Белый дом ответил Бушам, назвавшим Трампа хвастуном

Белый дом резко отреагировал на критику бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Заявление Белого дома в адрес экс-президентов, оскорбивших Дональда Трампа, приводит газета The Hill. «Если один кандидат в президенты может разрушить политическую партию, это говорит о том наследии, которое на самом деле оставили после себя два предыдущих президента, представлявших ее», — ответили в администрации 45-го президента США.
Экс-президент США Джордж Буш — старший заявил, что ему «не нравится Трамп», что он не в восторге от его лидерства. Более того Буш назвал президента «хвастуном». Джордж Буш — младший в свою очередь заявил, что Трамп «просто не понимает, что значит быть президентом».
Откровения бывших президентов о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.
Экс-президент США Джордж Буш — старший заявил, что ему «не нравится Трамп», что он не в восторге от его лидерства. Более того Буш назвал президента «хвастуном». Джордж Буш — младший в свою очередь заявил, что Трамп «просто не понимает, что значит быть президентом».
Откровения бывших президентов о нынешнем главе США появились в книге Марка Апдегроува «Последние республиканцы», которая поступит в продажу 14 ноября.
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