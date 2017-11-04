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    Емельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина. Apple, iPhone, Емельяненко Александр, Интернет, Кадыров, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕмельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина

    Емельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина

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    • Фото: alexemelyanenko_ / instagram.com
    Емельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина

    Емельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина

    Емельяненко решил выиграть iPhone X от Кадырова и сочинил стих про Путина
    • Фото: alexemelyanenko_ / instagram.com

      • Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко присоединился к акции и посвятил стихотворение Владимиру Путину.

      Стихотворение спортсмен опубликовал в своем Instagram. При этом к посту Емельяненко добавил хештег #НашПрезидентПутин.

      #НашПрезидентПутин Мы гордимся нашим Президентом , Мы гордимся Путиным всегда! Он быстрее, выше всех, сильнее, Он как путеводная звезда! Я вперед за нашим президентом, И в огонь и в воду побегу, Он помог России встать с коленей, Вытащил он за уши страну! С Вами я ,Владимир Путин, Ночью сплю спокойно, не страшась, Что придут к нам завтрашние будни И никто не вступиться за нас. Продолжайте править нашим миром, Для России Вы и воздух и вода, Знамя Вы, герой для всей России, Мы пойдём за Вами до конца! «АЕ»

      Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko)


      Ранее Рамзан Кадыров решил провести конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине. Глава Чечни предложил всем желающим публиковать в Интернете свои произведения с хештегом #НашПрезидентПутин. Победителю Кадыров подарит новый iPhone X. К конкурсу уже присоединилось множество интернет-пользователей.

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