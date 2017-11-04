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    Коллекционер Некрасов подарил Третьяковской галерее 35 работ Гелия Коржева

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Коллекционер Некрасов подарил Третьяковской галерее 35 работ Гелия Коржева

    Коллекционер Некрасов подарил Третьяковской галерее 35 работ Гелия Коржева

    Коллекционер Некрасов подарил Третьяковской галерее 35 работ Гелия Коржева
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Коллекционер Владимир Некрасов передал в дар Третьяковской галерее 33 картины и две графические работы известного художника Гелия Коржева.

    В Третьяковской галерее назвали подарок коллекционера Владимира Некрасова невероятным, щедрым даром. А в Минкультуры РФ отметили, что такие события такого масштаба случаются нечасто.

    Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я хотел был еще раз подчеркнуть, что сегодня действительно еще и важное, нечасто встречающееся в таком масштабе мероприятие: Владимир Некрасов передает Третьяковской галерее коллекцию из 33 картин и двух графических произведений Гелия Коржева. Мы знаем насколько это мощный художник, востребованный, дорогой на арт-рынке. Это очень крупный меценатский дар Третьяковской галерее».

    Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала РИА Новости, что большинство работ Коржева всегда находились в частных американских коллекциях. В российских музеях хранилось всего 25 картин. В 2015 году Некрасов помог организовать в России выставку Коржева, после чего принял решение помочь вернуть наследие живописца в Россию.

    Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи: «Я бы хотела от лица всех моих коллег, от лица всего музейного сообщества поблагодарить Владимира Ильича (Некрасова) за этот невероятный и щедрый дар».

    Обновленную коллекцию работ знаменитого живописца можно будет увидеть в Третьяковке уже в феврале.

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