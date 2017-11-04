Коллекционер Некрасов подарил Третьяковской галерее 35 работ Гелия Коржева

Коллекционер Владимир Некрасов передал в дар Третьяковской галерее 33 картины и две графические работы известного художника Гелия Коржева.
В Третьяковской галерее назвали подарок коллекционера Владимира Некрасова невероятным, щедрым даром. А в Минкультуры РФ отметили, что такие события такого масштаба случаются нечасто.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я хотел был еще раз подчеркнуть, что сегодня действительно еще и важное, нечасто встречающееся в таком масштабе мероприятие: Владимир Некрасов передает Третьяковской галерее коллекцию из 33 картин и двух графических произведений Гелия Коржева. Мы знаем насколько это мощный художник, востребованный, дорогой на арт-рынке. Это очень крупный меценатский дар Третьяковской галерее».
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала РИА Новости, что большинство работ Коржева всегда находились в частных американских коллекциях. В российских музеях хранилось всего 25 картин. В 2015 году Некрасов помог организовать в России выставку Коржева, после чего принял решение помочь вернуть наследие живописца в Россию.
Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи: «Я бы хотела от лица всех моих коллег, от лица всего музейного сообщества поблагодарить Владимира Ильича (Некрасова) за этот невероятный и щедрый дар».
Обновленную коллекцию работ знаменитого живописца можно будет увидеть в Третьяковке уже в феврале.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я хотел был еще раз подчеркнуть, что сегодня действительно еще и важное, нечасто встречающееся в таком масштабе мероприятие: Владимир Некрасов передает Третьяковской галерее коллекцию из 33 картин и двух графических произведений Гелия Коржева. Мы знаем насколько это мощный художник, востребованный, дорогой на арт-рынке. Это очень крупный меценатский дар Третьяковской галерее».
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала РИА Новости, что большинство работ Коржева всегда находились в частных американских коллекциях. В российских музеях хранилось всего 25 картин. В 2015 году Некрасов помог организовать в России выставку Коржева, после чего принял решение помочь вернуть наследие живописца в Россию.
Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи: «Я бы хотела от лица всех моих коллег, от лица всего музейного сообщества поблагодарить Владимира Ильича (Некрасова) за этот невероятный и щедрый дар».
Обновленную коллекцию работ знаменитого живописца можно будет увидеть в Третьяковке уже в феврале.
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