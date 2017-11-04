В авиакомпании объяснили, почему на разбившемся Ми-8 не использовали спасжилеты

Ненадутые спасательные жилеты, найденные на борту потерпевшего крушение
Ми-8, означают, что люди покидали вертолет в спешке.
Тот факт, что спасательные жилеты на борту потерпевшего крушение вертолета не были надуты, означает, что пассажиры и экипаж покидали машину в спешке. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора авиакомпании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.
Дмитрий Желязков, заместитель генерального директора «Конверс Авиа»: «Почему жилеты не были надуты — потому что они не были активированы. Жилеты надуваются при покидании вертолета теми лицами, которые должны их активировать. То есть либо пассажирами, либо членами экипажа. Это может означать, что вертолет люди покидали в спешке».
После поднятия Ми-8 со дня Северного Ледовитого океана выяснилось, что 23 спасательных жилета остались на его борту. Двух жилетов не хватало.
Дмитрий Желязков: «Спасжилетов было 25 штук на борту — 23 для пассажиров, два для членов экипажа. Двух не было, значит, два жилета были кем-то вынесены. Либо членами экипажа, либо пассажирами».
Желязков уточнил, что все жилеты были исправны и соответствовали всем требованиям.
Ранее сегодня фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался практически цел. Тел погибших внутри не оказалось. Был поднят и черный ящик разбившейся машины, его отправят на расшифровку в Москву.
Несколько дней назад было найдено тело только одного погибшего. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.
Дмитрий Желязков, заместитель генерального директора «Конверс Авиа»: «Почему жилеты не были надуты — потому что они не были активированы. Жилеты надуваются при покидании вертолета теми лицами, которые должны их активировать. То есть либо пассажирами, либо членами экипажа. Это может означать, что вертолет люди покидали в спешке».
После поднятия Ми-8 со дня Северного Ледовитого океана выяснилось, что 23 спасательных жилета остались на его борту. Двух жилетов не хватало.
Дмитрий Желязков: «Спасжилетов было 25 штук на борту — 23 для пассажиров, два для членов экипажа. Двух не было, значит, два жилета были кем-то вынесены. Либо членами экипажа, либо пассажирами».
Желязков уточнил, что все жилеты были исправны и соответствовали всем требованиям.
Ранее сегодня фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался практически цел. Тел погибших внутри не оказалось. Был поднят и черный ящик разбившейся машины, его отправят на расшифровку в Москву.
Несколько дней назад было найдено тело только одного погибшего. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.
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