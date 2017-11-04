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    Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуируют вертолетом

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    Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуируют вертолетом

    Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуируют вертолетом

    Три человека пострадали в ДТП на 87-м км Московской кольцевой автодороги.

    Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на 87-м километре МКАД. Пострадали три человека.

    Одного из раненых эвакуируют вертолетом в столичную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Раненого сопровождает авиамедицинская бригада.

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