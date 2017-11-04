Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуируют вертолетом

Три человека пострадали в ДТП на
87-м км Московской кольцевой автодороги.
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на 87-м километре МКАД. Пострадали три человека.
Одного из раненых эвакуируют вертолетом в столичную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Раненого сопровождает авиамедицинская бригада.
Одного из раненых эвакуируют вертолетом в столичную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Раненого сопровождает авиамедицинская бригада.
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