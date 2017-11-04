Мединский дал старт юбилейной Ночи искусств

Министр культуры сообщил, что в рамках Ночи искусств по всей России пройдет около 2,5 тыс. мероприятий.
Торжественная церемония открытия акции состоялась в Третьяковской галерее на Крымском валу. В ней приняли участие Владимир Мединский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Министр сообщил, что в этом году Ночь искусств охватит все субъекты РФ. Россияне смогут бесплатно посетить музеи, выставки и филармонии. Всего запланировано примерно 2,5 тыс. мероприятий.
В свою очередь Кибовский сообщил, что в эту субботу, 4 ноября, в столице пройдет 350 мероприятий на 170 площадках, в которых будут задействованы 3500 артистов. Жителей и гостей Москвы ждут бесплатные акции в музеях, концерты на мостах и спектакли на вокзалах.
Акция Ночь искусств проходит уже в пятый раз, отмечает РИА Новости.
Министр сообщил, что в этом году Ночь искусств охватит все субъекты РФ. Россияне смогут бесплатно посетить музеи, выставки и филармонии. Всего запланировано примерно 2,5 тыс. мероприятий.
В свою очередь Кибовский сообщил, что в эту субботу, 4 ноября, в столице пройдет 350 мероприятий на 170 площадках, в которых будут задействованы 3500 артистов. Жителей и гостей Москвы ждут бесплатные акции в музеях, концерты на мостах и спектакли на вокзалах.
Акция Ночь искусств проходит уже в пятый раз, отмечает РИА Новости.
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