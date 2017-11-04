Ученые рассказали, когда мужчины смогут беременеть

Американские ученые заявили, что возможность пересадки матки мужчинам уже существует.
Мужчины смогут вынашивать и рожать детей «уже завтра». Об этом заявил президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон на ежегодном собрании организации.
Мужчины получат такую способность благодаря пересадке матки. По словам Полсона, подобные операции пока исключительно сложны, но выполнять их возможно. В брюшной полости мужчины достаточно места, чтобы туда поместился плод, а рожать можно будет путем кесарева сечения, передает издание The Independent. Также во время беременности мужчине придется принимать гормоны.
Сообщается, что в последние три года в мире подобным образом родились как минимум пять детей. Их вынашивали женщины, но у всех были пересажены матки.
Полсон предполагает, что операция по пересадке матки будет пользоваться популярностью в основном у трангендеров.
Мужчины получат такую способность благодаря пересадке матки. По словам Полсона, подобные операции пока исключительно сложны, но выполнять их возможно. В брюшной полости мужчины достаточно места, чтобы туда поместился плод, а рожать можно будет путем кесарева сечения, передает издание The Independent. Также во время беременности мужчине придется принимать гормоны.
Сообщается, что в последние три года в мире подобным образом родились как минимум пять детей. Их вынашивали женщины, но у всех были пересажены матки.
Полсон предполагает, что операция по пересадке матки будет пользоваться популярностью в основном у трангендеров.
Комментарии