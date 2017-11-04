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    Митинги и концерты в честь Дня народного единства посетили 1,5 млн россиян

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Митинги и концерты в честь Дня народного единства посетили 1,5 млн россиян

    Митинги и концерты в честь Дня народного единства посетили 1,5 млн россиян

    Митинги и концерты в честь Дня народного единства посетили 1,5 млн россиян
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • В МВД рассказали о торжествах, посвященных Дню народного единства.

    Всего в более чем 1,3 тыс. городах и поселках от Калининградской области до Камчатского края состоялось около 2,5 тыс. праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений. Участие в торжествах приняли порядка 1,5 млн человек.

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, общественный порядок обеспечивали полицейские, сотрудники войск национальной гвардии, а также работники частных охранных организаций, члены добровольных дружин и представители казачества. Существенных нарушений порядка допущено не было.

    Одним из самых масштабных и многолюдных стал концерт «Россия объединяет» в столичных «Лужниках». Его посетили 130 тыс. человек, сообщили в столичном главке МВД.

    смотретьДень народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями
    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями
    День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник был установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

    Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и посетил выставку «Россия, устремленная в будущее» в Манеже.

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