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    Под Самарой трое рабочих погибли из-за непотушенной сигареты

    1 комментарий
    • Фото: 63.mchs.gov.ru
    Под Самарой трое рабочих погибли <nobr>из-за</nobr> непотушенной сигареты

    Под Самарой трое рабочих погибли из-за непотушенной сигареты

    Под Самарой трое рабочих погибли <nobr>из-за</nobr> непотушенной сигареты
  • Фото: 63.mchs.gov.ru

    • Тела трех мужчин обнаружены в сгоревшем ангаре в городе Похвистнево (Самарская область).

    По предварительным данным, рабочие в ночь на 4 ноября устроили застолье в ангаре на Промышленной улице. В какой-то момент они уснули, и из-за непотушенной сигареты начался пожар.

    По факту трагедии проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, сообщили в самарском управлении СК.

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