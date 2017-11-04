Под Самарой трое рабочих погибли из-за непотушенной сигареты

Тела трех мужчин обнаружены в сгоревшем ангаре в городе Похвистнево (Самарская область).
По предварительным данным, рабочие в ночь на 4 ноября устроили застолье в ангаре на Промышленной улице. В какой-то момент они уснули, и из-за непотушенной сигареты начался пожар.
По факту трагедии проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, сообщили в самарском управлении СК.
По факту трагедии проводится проверка. Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования, сообщили в самарском управлении СК.
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