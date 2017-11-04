Погоня за бессмертием: как биохакеры «взламывают» собственный организм

Жизнь складывается по-разному : у одних она яркая и успешная, у других — спокойная и безмятежная. А еще почти у всех бывают моменты, когда жизнь кажется трудной, безрадостной или попросту пресной. И тем не менее какой бы она ни была, все хотят эту жизнь продлить и задержаться на этом свете как можно дольше.

В последнее время в Интернете, во всех мировых и российских СМИ, да и в самых обычных обывательских разговорах все чаще звучит новое, непонятное и загадочное слово — «биохакинг». А на страницах популярных таблоидов и на телеэкранах мелькают счастливые лица людей, которые, как они сами утверждают, «взломали» собственный организм, чтобы ни много ни мало победить старость.



Неужели новый невероятный метод продления жизни, так стремительно набирающий популярность, на самом деле, действует? Корреспондент НТВ Юлия Шатилова выяснила, что же такое биохакинг? Таит ли он в себе секрет здоровья и долголетия или наоборот — представляет для всех нас скрытую до поры до времени угрозу, которая может привести человечество не к бессмертию, а к гибели?



В комнате с зеленым потолком и такого же цвета обоями физически абсолютно здоровый мужчина во всем зеленом покажет свои сокровища: ежедневный набор таблеток. Афоня Радостный, так он просит себя называть, поддерживает в квартире температуру 30 градусов. На завтрак — бактерии из баночек и протеин, на обед — капустный лист. На стенах — картины с молодым Афоней — для мотивации. В погоне за бессмертием все средства хороши. И если верить Афоне и анализам, он и правда на пути в вечную молодость.



Афоня, пожалуй, один из самых известных биохакеров России. Увлечением миллионеров Силиконовой долины заинтересовался еще пять назад. Объясняет: биохакинг — это как тюнинг, только не машины, а собственного организма.



Афоня Радостный: «Ребята, вы просто дураки, а я умный. Люди имеют автомобили и делают то, но они не проводят техобслуживание тела: надо раз в год сдавать все анализы крови».



В попытках «прокачать» организм самые увлеченные превращают себя в настоящих киборгов — например, вживляя себе под кожу чипы с ключами от машины, квартиры и офиса, которые невозможно потерять. Антенна, вмонтированная в череп страдающего дальтонизмом Нейла Харбиссона, позволяет ему «слышать» цвета. А то, что проделал с собой биохакер Габриэль Лисин, вообще не укладывается в голове: с риском ослепнуть он закапал в глаза аналог хлорофила — чтобы видеть в темноте не хуже, чем глубоководные рыбы. Однако больше всего среди биохакеров тех, кто готов на себе испытать «молодильные яблочки».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.