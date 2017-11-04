Оружие или вакцина: зачем американцы собирают биоматериал россиян

Пентагон подтвердил, что собирает биоматериал россиян. Но зачем? Неужели Запад готовит против России генетическое оружие?
Ни дальность баллистических ракет, ни мощность их ядерных боеголовок так не обсуждаются на этой неделе, как жидкость в коленном суставе, что есть у каждого из нас. Именно ее образцы, взятые у россиян якобы для изучения артрита, зачем-то так понадобились американским военным. Сергей Киселёв — один из десятка генетиков, кто на этой неделе нарасхват у журналистов. Один из главных вопросов — неужели в этой мутной водице можно поймать какую-то ниточку к оружию будущего?
Сергей Киселёв, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова: «Хранятся допинговые пробы спортсменов, через 20 лет их проверяют на новых приборах и говорят: „Парень, а тебя медали надо лишить“. Если генетические данные одной страны попадут в другие руки, мы становимся беззащитными перед другой страной. Мы имеем меньше возможностей сохранять тайны».
За собственное военное ведомство вступается американский ученый Айра Пастор. Главный его аргумент: в современном мире не осталось чистокровных представителей этносов.
Надо также вчитаться в официальный ответ из Вашингтона. Он звучит так: «Проводятся исследования опорно-двигательного аппарата с целью выявления различных биомаркеров, связанных с травмами опорно-двигательного аппарата. Поскольку первоначальный поставщик предоставил образцы лиц российского происхождения, то и контрольные образцы должны быть тоже российского происхождения».
Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, считает, что это неправда. По его словам, подобная работа по сбору биоматериала уже была проделана на Украине. Но у ученых есть еще одно объяснение. Экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Илья Никулин говорит, что биоматериал собирают фармацевтические компании, чтобы изучать распространение болезней и продавать вакцины.
Илья Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Постоянно вспышки идут, то кори — на Западной Украине была вспышка, в результате которой Украина закупила вакцины на 40 миллионов долларов вакцины. Тут же в Киеве появилась вспышка ботулизма, они закупили от ботулизма. Потом туберкулез».
Одно дело — изучать противника и совсем другое — готовиться его атаковать. Многие стали вспоминать индейцев, которых колонизаторы то ли случайно, то ли намеренно заражали европейскими вирусами. Или еще более свежий пример: во времена апартеида в ЮАР шли активные разработки биологического оружия, которое поражало бы только чернокожих. Впрочем, британский доктор Ричард Гатри уверяет: пока еще нет технологий, которые бы позволили создать оружие против определенной группы, основываясь на ее генетическом наследии. Впрочем, по его словам, это может произойти в будущем.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Сергей Киселёв, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова: «Хранятся допинговые пробы спортсменов, через 20 лет их проверяют на новых приборах и говорят: „Парень, а тебя медали надо лишить“. Если генетические данные одной страны попадут в другие руки, мы становимся беззащитными перед другой страной. Мы имеем меньше возможностей сохранять тайны».
За собственное военное ведомство вступается американский ученый Айра Пастор. Главный его аргумент: в современном мире не осталось чистокровных представителей этносов.
Надо также вчитаться в официальный ответ из Вашингтона. Он звучит так: «Проводятся исследования опорно-двигательного аппарата с целью выявления различных биомаркеров, связанных с травмами опорно-двигательного аппарата. Поскольку первоначальный поставщик предоставил образцы лиц российского происхождения, то и контрольные образцы должны быть тоже российского происхождения».
Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, считает, что это неправда. По его словам, подобная работа по сбору биоматериала уже была проделана на Украине. Но у ученых есть еще одно объяснение. Экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Илья Никулин говорит, что биоматериал собирают фармацевтические компании, чтобы изучать распространение болезней и продавать вакцины.
Илья Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «Постоянно вспышки идут, то кори — на Западной Украине была вспышка, в результате которой Украина закупила вакцины на 40 миллионов долларов вакцины. Тут же в Киеве появилась вспышка ботулизма, они закупили от ботулизма. Потом туберкулез».
Одно дело — изучать противника и совсем другое — готовиться его атаковать. Многие стали вспоминать индейцев, которых колонизаторы то ли случайно, то ли намеренно заражали европейскими вирусами. Или еще более свежий пример: во времена апартеида в ЮАР шли активные разработки биологического оружия, которое поражало бы только чернокожих. Впрочем, британский доктор Ричард Гатри уверяет: пока еще нет технологий, которые бы позволили создать оружие против определенной группы, основываясь на ее генетическом наследии. Впрочем, по его словам, это может произойти в будущем.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
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