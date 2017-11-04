Известного «экстрасенса» задержали в Петербурге на краденом Bentley

Петербургская полиция остановила подозрительный Bentley Continental, которым управлял «экстрасенс» Пётр Смирнов, более известный как Свами Даши.
Статусную иномарку остановили в Выборгском районе. Полицейские осмотрели Bentley и обнаружили перебитый VIN-код.
В частности, стражи порядка обратили внимание на явный признак подделки — в номере после литеры W стояла просто палочка «I», хотя на всех VIN этой модели в этом месте должна быть выбита цифра.
Как сообщает «Фонтанка», иномарка и водитель, 54-летний «экстрасенс» Пётр Смирнов, были доставлены в отдел полиции. Сейчас выясняется, у кого была украдена машина.
В частности, стражи порядка обратили внимание на явный признак подделки — в номере после литеры W стояла просто палочка «I», хотя на всех VIN этой модели в этом месте должна быть выбита цифра.
Как сообщает «Фонтанка», иномарка и водитель, 54-летний «экстрасенс» Пётр Смирнов, были доставлены в отдел полиции. Сейчас выясняется, у кого была украдена машина.
Комментарии