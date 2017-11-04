Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Известного «экстрасенса» задержали в Петербурге на краденом Bentley

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Известного «экстрасенса» задержали в Петербурге на краденом Bentley

    Известного «экстрасенса» задержали в Петербурге на краденом Bentley

    Известного «экстрасенса» задержали в Петербурге на краденом Bentley
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Петербургская полиция остановила подозрительный Bentley Continental, которым управлял «экстрасенс» Пётр Смирнов, более известный как Свами Даши.

    Статусную иномарку остановили в Выборгском районе. Полицейские осмотрели Bentley и обнаружили перебитый VIN-код.

    В частности, стражи порядка обратили внимание на явный признак подделки — в номере после литеры W стояла просто палочка «I», хотя на всех VIN этой модели в этом месте должна быть выбита цифра.

    Как сообщает «Фонтанка», иномарка и водитель, 54-летний «экстрасенс» Пётр Смирнов, были доставлены в отдел полиции. Сейчас выясняется, у кого была украдена машина.

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