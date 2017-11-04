В Москве с верхних этажей главного здания МГУ выпал мужчина

Мужчина выпал из окна одного из верхних этажей здания Московского государственного университета на Воробьевых горах, он госпитализирован.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по предварительным данным, неизвестный выпал из корпуса Е главного здания МГУ.
Мужчина выжил но получил множество травм. Сейчас он госпитализирован.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили инцидент, который произошел этим вечером на улице Ленинские Горы. Подробностей полиция пока не раскрывает. Идет проверка.
Мужчина выжил но получил множество травм. Сейчас он госпитализирован.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили инцидент, который произошел этим вечером на улице Ленинские Горы. Подробностей полиция пока не раскрывает. Идет проверка.
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