Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    В Москве с верхних этажей главного здания МГУ выпал мужчина

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Москве с верхних этажей главного здания МГУ выпал мужчина

    В Москве с верхних этажей главного здания МГУ выпал мужчина

    В Москве с верхних этажей главного здания МГУ выпал мужчина
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Мужчина выпал из окна одного из верхних этажей здания Московского государственного университета на Воробьевых горах, он госпитализирован.

    Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по предварительным данным, неизвестный выпал из корпуса Е главного здания МГУ.

    Мужчина выжил но получил множество травм. Сейчас он госпитализирован.

    В пресс-службе ГУ МВД подтвердили инцидент, который произошел этим вечером на улице Ленинские Горы. Подробностей полиция пока не раскрывает. Идет проверка.

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