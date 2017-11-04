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Секрет на миллион
    Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ. Минобороны РФ, Сирия, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ

    Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ

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    Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ

    Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ

    Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировки оружейных складов ИГИЛ

      Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

      Министерство обороны РФ обнародовало видеокадры авиаудара бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, видео размещено на канале ведомства в Youtube.

      «Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим», — сообщает военное ведомство.

      Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ. На видео снята подготовка самолетов к полету, а также видно, как несколько военных самолетов сбрасывают бомбы в полете.

      На командных пунктах поражение всех объектов подтвердили.

      Накануне российские ВКС нанесли еще один удар по позициям террористов в районе Абу-Кемаля. Тогда также были поражены несколько складов боеприпасов и командных пунктов ИГИЛ. Групповой удар был нанесен шестью бомбардировщиками Ту-22М3 и шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

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