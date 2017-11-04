Чешский студент получил тюремный срок за одобрение убийства посла Карлова

В Чехии осудили студента, поддержавшего теракт в Берлине и убийство российского посла Андрея Карлова.
Суд чешского города Тршебича приговорил к тюремному заключению 20-летнего студента Филипа Цагу за то, что он поддержал теракт в Берлине в декабре 2016 года и убийство российского посла Андрея Карлова в Турции.
Как сообщает издание Deník, юноша заявил своим однокурсникам, что число погибших в берлинском теракте было недостаточно большим. Кроме того, он публично заявил, что человек, убивший российского посла в Анкаре, мог бы выстрелить в него еще несколько раз.
Цага также публично заявлял, что согласен с идеологией запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ.
Обвиняемому грозило три года лишения свободы, однако, согласно окончательному приговору, Цага проведет в тюрьме 7 месяцев с условной отсрочкой на 15 месяцев.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Российского дипломата застрелил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В этот же день произошел теракт в Берлине. Террорист угнал грузовик и сбил людей на рождественской ярмарке. При атаке погибли 12 человек, 48 получили ранения. Исполнитель теракта тунисец Анис Амри был убит позднее в Милане.
Как сообщает издание Deník, юноша заявил своим однокурсникам, что число погибших в берлинском теракте было недостаточно большим. Кроме того, он публично заявил, что человек, убивший российского посла в Анкаре, мог бы выстрелить в него еще несколько раз.
Цага также публично заявлял, что согласен с идеологией запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ.
Обвиняемому грозило три года лишения свободы, однако, согласно окончательному приговору, Цага проведет в тюрьме 7 месяцев с условной отсрочкой на 15 месяцев.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Российского дипломата застрелил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В этот же день произошел теракт в Берлине. Террорист угнал грузовик и сбил людей на рождественской ярмарке. При атаке погибли 12 человек, 48 получили ранения. Исполнитель теракта тунисец Анис Амри был убит позднее в Милане.
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