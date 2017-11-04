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    Фигурист Михаил Коляда выиграл этап Гран-при в Пекине

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    Фигурист Михаил Коляда выиграл этап <nobr>Гран-при</nobr> в Пекине

    Фигурист Михаил Коляда выиграл этап Гран-при в Пекине

    Фигурист Михаил Коляда выиграл этап <nobr>Гран-при</nobr> в Пекине
  • Фото: Associated Press © 2017, Mark Schiefelbein

    • Российский фигурист Михаил Коляда занял первое место на этапе Гран-при, который продолжается в Пекине.

    Россиянин лидировал после короткой программы, а в произвольной получил 176,25 балла. Таким образом, 22-летний Коляда в сумме набрал 279,38 балла и одержал первую победу на этапе Гран-при в карьере.

    Второе место занял китаец Боян Цзинь (264,48 балла). Замкнул тройку Макс Аарон из США (259,69 балла).

    Отметим, что также победу сегодня одержала 15-летняя Алина Загитова, которая впервые выступала на взрослом этапе Гран-при. А Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место.

    Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине завершится 5 ноября показательными выступлениями.

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