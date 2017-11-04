Фигурист Михаил Коляда выиграл этап Гран-при в Пекине

Российский фигурист Михаил Коляда занял первое место на этапе
Гран-при, который продолжается в Пекине.
Россиянин лидировал после короткой программы, а в произвольной получил 176,25 балла. Таким образом, 22-летний Коляда в сумме набрал 279,38 балла и одержал первую победу на этапе Гран-при в карьере.
Второе место занял китаец Боян Цзинь (264,48 балла). Замкнул тройку Макс Аарон из США (259,69 балла).
Отметим, что также победу сегодня одержала 15-летняя Алина Загитова, которая впервые выступала на взрослом этапе Гран-при. А Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место.
Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине завершится 5 ноября показательными выступлениями.
Второе место занял китаец Боян Цзинь (264,48 балла). Замкнул тройку Макс Аарон из США (259,69 балла).
Отметим, что также победу сегодня одержала 15-летняя Алина Загитова, которая впервые выступала на взрослом этапе Гран-при. А Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место.
Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине завершится 5 ноября показательными выступлениями.
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