Футурологи в Манеже рассказали Путину грядущем лидерстве России

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В церемонии также участвовали главы религиозных конфессий, представители молодежных и общественных организаций. Также сегодня президент посетил Манеж, где открылась выставка «Россия, устремленная в будущее».

Официально Россия устремится в будущее только завтра, когда выставка откроется для всех желающих, а в День народного единства единство прошлого, настоящего и будущего нашей страны увидел президент. Во многом эта выставка про него самого как творца новейшей истории России, ведь за отправную точку экспозиции решили взять не дела дней давно минувших, а памятный каждому 2000 год.



Мир праздновал миллениум, который на самом деле наступит только через год, конца света не случилось, в храме Христа Спасителя впервые совершилась рождественская литургия, были вторая чеченская война, освобождение Грозного, выборы президента России, трагедия подлодки «Курск», пожар на Останкинской телебашне, на экраны вышел фильм «Брат-2», который подвел черту под лихими 90-ми.



Портрет Сергея Бодрова, кстати, посетители выставки видят в числе первых. Но Владимир Путин в начале экспозиции надолго задерживаться не стал. Вместе с первосвященниками российских конфессий, которые в праздничный день сопровождали президента, глава государства углублялся все дальше в будущее, которое ему нравилось, судя по всему, все больше и больше.



Спустя 17 лет с начала XXI века футурологи и аналитики показали совсем другую Россию. Все выставочные интерактивы имеют под собой вполне определенную научную и прикладную базу. Проекты и прогнозы экспозиции основаны на тех программах, воплощением которых государство и частные компании занимаются уже сегодня. Здесь перспективы освоения космоса, разработки в ИТ-сфере предлагают задуматься о влиянии искусственного интеллекта на нашу совсем уже недалекую повседневность, ведь интеллект роботов будет уже плотно конкурировать с интеллектом человека.



А многие проекты в области транспорта, медицины, образования призваны объединить большую страну одинаково высокими стандартами оказания всех этих услуг. Россию в списке ведущих экономик в 2050 году эксперты поставили на шестое место в мире и на первое в Европе. Интересно, что на другом конце земного шара Калифорния, по мнению футурологов, может стать драйвером распада США, хотя в фильме, как сообщают его авторы, экстравагантных прогнозов нет.



Владимир Путин смотрел экспозицию около 40 минут. Почти обо всем, что показали главе государства, он знал и так, например, содержание зала, где показана динамика развития страны с 2000-го по 2016. Но куда интереснее было смотреть на профессии, которые станут нужны и важны в недалеком будущем.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, в зале перспективных российских разработок собраны вертолеты, самолеты, катера. В центре экспозиции мотоцикл как у судьи Дредда из фильма с Сильвестром Сталлоне. Это Иж из будущего, мимо которого Владимир Путин, будучи неравнодушным к мототехнике, пройти не смог, ведь в будущем и этот мотоцикл тоже может стать вполне востребованным, и не только в нашей стране, если прогнозы футурологов касательно ведущей роли России в мире подтвердятся.