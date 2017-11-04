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    Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

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    Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГИЛ в провинции <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

    Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

    Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГИЛ в провинции <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаля.

    Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по позициям запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Удары были совершены с использованием воздушного пространства Ирака, сообщили ТАСС в субботу в Минобороны РФ.

    Из сообщения Минобороны РФ: «4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор».

    Уточняется, что целями были склады вооружения и боеприпасов, а также командные пункты группировки. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех объектов.

    Накануне российские ВКС нанесли еще один удар по позициям террористов в районе Абу-Кемаля. Тогда также были поражены несколько складов боеприпасов и командных пунктов ИГИЛ. Групповой удар был нанесен шестью бомбардировщиками Ту-22М3 и шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

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