Под Екатеринбургом убийца двух женщин умер при задержании от припадка

Безработный житель Екатеринбурга устроил поножовщину в поселке Кедровка (Свердловская область) и умер при задержании.
Тело женщины-продавца 1960 года рождения было обнаружено сегодня в продуктовом магазине. А в восьми метрах от нее нашли тело еще одной женщины 1963 года рождения. Подозреваемого удалось найти по «горячим следам» — им оказался безработный житель Екатеринбурга и инвалид второй группы, который состоял на учете в психиатрическом медучреждении.
Вооруженного ножом злоумышленника сначала попытались задержать прохожие, но в итоге его остановили сотрудники ДПС, которые в этот момент проезжали мимо. Полицейские надели на подозреваемого наручники, однако, когда его убрали с проезжей части, у мужчины случился эпилептический припадок. Он скончался до приезда скорой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители изучают видеозапись из торговой точки и опрашивают жителей поселка. Мать подозреваемого рассказала, что последние дни он жил с ней на даче. Сегодня утром сын стал вести себя агрессивно, поэтому женщина позвонила дочери и попросила увезти его в больницу. Однако родные обезопасить себя и окружающих не успели.
Как сообщил официальный представитель УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника представят к ведомственным наградам.
Вооруженного ножом злоумышленника сначала попытались задержать прохожие, но в итоге его остановили сотрудники ДПС, которые в этот момент проезжали мимо. Полицейские надели на подозреваемого наручники, однако, когда его убрали с проезжей части, у мужчины случился эпилептический припадок. Он скончался до приезда скорой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители изучают видеозапись из торговой точки и опрашивают жителей поселка. Мать подозреваемого рассказала, что последние дни он жил с ней на даче. Сегодня утром сын стал вести себя агрессивно, поэтому женщина позвонила дочери и попросила увезти его в больницу. Однако родные обезопасить себя и окружающих не успели.
Как сообщил официальный представитель УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника представят к ведомственным наградам.
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