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    Под Екатеринбургом убийца двух женщин умер при задержании от припадка

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    Под Екатеринбургом убийца двух женщин умер при задержании от припадка

    Под Екатеринбургом убийца двух женщин умер при задержании от припадка

    Под Екатеринбургом убийца двух женщин умер при задержании от припадка

    Безработный житель Екатеринбурга устроил поножовщину в поселке Кедровка (Свердловская область) и умер при задержании.

    Тело женщины-продавца 1960 года рождения было обнаружено сегодня в продуктовом магазине. А в восьми метрах от нее нашли тело еще одной женщины 1963 года рождения. Подозреваемого удалось найти по «горячим следам» — им оказался безработный житель Екатеринбурга и инвалид второй группы, который состоял на учете в психиатрическом медучреждении.

    Вооруженного ножом злоумышленника сначала попытались задержать прохожие, но в итоге его остановили сотрудники ДПС, которые в этот момент проезжали мимо. Полицейские надели на подозреваемого наручники, однако, когда его убрали с проезжей части, у мужчины случился эпилептический припадок. Он скончался до приезда скорой.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители изучают видеозапись из торговой точки и опрашивают жителей поселка. Мать подозреваемого рассказала, что последние дни он жил с ней на даче. Сегодня утром сын стал вести себя агрессивно, поэтому женщина позвонила дочери и попросила увезти его в больницу. Однако родные обезопасить себя и окружающих не успели.

    Как сообщил официальный представитель УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, инспекторов ДПС Александра Иванова и Андрея Бархатова за задержание опасного преступника представят к ведомственным наградам.

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