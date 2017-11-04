Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП под Керчью

Тяжело пострадавшие в ДТП в Крыму будут доставлены из Керченской больницы в Симферополь вертолетом.
Шестеро взрослых и четверо детей пострадали в автомобильной аварии в Крыму. Погиб один ребенок. Об этом «Интерфакс» сообщил информированный источник.
Тяжело раненых в ближайшее время доставят вертолетом из Керченской больницы в Симферополь, сообщил ТАСС в Минздраве республики.
Антон Шаклунов, замминистра здравоохранения Крыма: «Вертолет летит из Краснодара в Симферополь. Предварительно решено так, что он совершит посадку в Керчи, где заберет в Симферополь наиболее нуждающихся в помощи пострадавших в ДТП под Керчью».
ДТП произошло под Керчью в районе поселка Глазовка. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.
Тяжело раненых в ближайшее время доставят вертолетом из Керченской больницы в Симферополь, сообщил ТАСС в Минздраве республики.
Антон Шаклунов, замминистра здравоохранения Крыма: «Вертолет летит из Краснодара в Симферополь. Предварительно решено так, что он совершит посадку в Керчи, где заберет в Симферополь наиболее нуждающихся в помощи пострадавших в ДТП под Керчью».
ДТП произошло под Керчью в районе поселка Глазовка. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.
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