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    Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП под Керчью

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    • Фото: Новости Керчь Крым Россия / vk.com
    Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП под Керчью

    Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП под Керчью

    Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП под Керчью
  • Фото: Новости Керчь Крым Россия / vk.com

    • Тяжело пострадавшие в ДТП в Крыму будут доставлены из Керченской больницы в Симферополь вертолетом.

    Шестеро взрослых и четверо детей пострадали в автомобильной аварии в Крыму. Погиб один ребенок. Об этом «Интерфакс» сообщил информированный источник.

    Тяжело раненых в ближайшее время доставят вертолетом из Керченской больницы в Симферополь, сообщил ТАСС в Минздраве республики.

    Антон Шаклунов, замминистра здравоохранения Крыма: «Вертолет летит из Краснодара в Симферополь. Предварительно решено так, что он совершит посадку в Керчи, где заберет в Симферополь наиболее нуждающихся в помощи пострадавших в ДТП под Керчью».

    ДТП произошло под Керчью в районе поселка Глазовка. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

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