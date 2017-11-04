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    ФАС: продажи билетов в плацкарт возобновятся не позднее 16 ноября

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    ФАС: продажи билетов в плацкарт возобновятся не позднее 16 ноября

    ФАС: продажи билетов в плацкарт возобновятся не позднее 16 ноября

    ФАС: продажи билетов в плацкарт возобновятся не позднее 16 ноября
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, когда возобновятся продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

    В ведомстве отметили, что совместно с Минтрансом выработают консолидированную позицию по тарифам на перевозки, после чего по согласованию с правительством будут приняты «необходимые взвешенные решения» по этому вопросу.

    При этом в ФАС подчеркнули, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, продажу билетов необходимо начать не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее 16 ноября.

    Между тем в РЖД отметили, что сейчас ждут решения регулятора о размере тарифа. Сразу же после принятия соответствующего решения (согласно приказу Минтранса оно должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов будут возобновлены.

    смотретьРЖД приостановили продажу билетов с 1 января
    РЖД приостановили продажу билетов с 1 января
    Напомним, ранее стало известно о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Этот шаг в РЖД объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки.

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