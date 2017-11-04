ФАС: продажи билетов в плацкарт возобновятся не позднее 16 ноября

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, когда возобновятся продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.
В ведомстве отметили, что совместно с Минтрансом выработают консолидированную позицию по тарифам на перевозки, после чего по согласованию с правительством будут приняты «необходимые взвешенные решения» по этому вопросу.
При этом в ФАС подчеркнули, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, продажу билетов необходимо начать не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее 16 ноября.
Между тем в РЖД отметили, что сейчас ждут решения регулятора о размере тарифа. Сразу же после принятия соответствующего решения (согласно приказу Минтранса оно должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов будут возобновлены.
Напомним, ранее стало известно о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Этот шаг в РЖД объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки.
При этом в ФАС подчеркнули, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, продажу билетов необходимо начать не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее 16 ноября.
Между тем в РЖД отметили, что сейчас ждут решения регулятора о размере тарифа. Сразу же после принятия соответствующего решения (согласно приказу Минтранса оно должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов будут возобновлены.
Напомним, ранее стало известно о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Этот шаг в РЖД объяснили отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки.
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