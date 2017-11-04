Путин помог создать человека будущего на выставке в Москве

Президент посетил выставку «Россия, устремленная в будущее», которая проходит в Манеже. Главу государства сопровождали патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Начиная осмотр, глава государства зашел в зал, рассказывающий о вызовах современности и прогнозах на ближайшие десятилетия. По представленным данным, Россия к 2050 году займет шестое место в мире по объемам экономики. Также президент побывал в зале, где посетители выставки определяют образ человека будущего — на интерактивном мониторе предлагается выбрать три главных его качества. Среди вариантов, например, значатся вера, семья, кротость, мужество, высокий профессионализм. Путин также сделал свой выбор, отметив на экране любовь, доброту и милосердие.
Кроме того, Путин ознакомился с отечественными проектами в области экологии, посмотрев в микроскоп на процесс разложения мусора, и побеседовал с юными изобретателями. Так, 14-летний Дима Никишев из подмосковного Королёва продемонстрировал президенту «умную перчатку», с помощью которой можно управлять различным транспортом. Путин спросил у мальчика, много ли времени он потратил на это изобретение. Услышав ответ «полторы недели», глава государства рассмеялся и обнял школьника, передает РИА Новости.
Кроме того, президент ознакомился с урбанистическими проектами. В частности, столичный мэр Сергей Собянин рассказал Путину о создании крупнейшего детского парка «Остров мечты», который в 2018 году появится в районе Нагатинской поймы.
Вместе с президентом выставку посетили религиозные лидеры и герои труда. Представила экспозицию куратор выставки и генеральный продюсер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева.
Отметим, что ранее сегодня Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Позднее президент в Кремле вручит премию за вклад в укрепление единства нации.
Кроме того, Путин ознакомился с отечественными проектами в области экологии, посмотрев в микроскоп на процесс разложения мусора, и побеседовал с юными изобретателями. Так, 14-летний Дима Никишев из подмосковного Королёва продемонстрировал президенту «умную перчатку», с помощью которой можно управлять различным транспортом. Путин спросил у мальчика, много ли времени он потратил на это изобретение. Услышав ответ «полторы недели», глава государства рассмеялся и обнял школьника, передает РИА Новости.
Кроме того, президент ознакомился с урбанистическими проектами. В частности, столичный мэр Сергей Собянин рассказал Путину о создании крупнейшего детского парка «Остров мечты», который в 2018 году появится в районе Нагатинской поймы.
Вместе с президентом выставку посетили религиозные лидеры и герои труда. Представила экспозицию куратор выставки и генеральный продюсер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева.
Отметим, что ранее сегодня Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Позднее президент в Кремле вручит премию за вклад в укрепление единства нации.
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