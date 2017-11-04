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    В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

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    • Фото: Медведев Сергей / ТАСС
    В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

    В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

    В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко
  • Фото: Медведев Сергей / ТАСС

    • Памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в районе сирийской Пальмиры, установили на одной из улиц Оренбурга.

    Установленная в Оренбурге скульптура изображает офицера, который оперся на каменную глыбу — за несколько секунд до удара российской авиагруппы по боевикам, окружившим бойца. На торжественное открытие памятника Александру Прохоренко приехали родители, родственники и друзья погибшего.

    Ранее в Оренбурге именем погибшего военнослужащего назвали одну из улиц города.

    смотретьПогибшему под Пальмирой офицеру Прохоренко присвоено звание Героя России
    Погибшему под Пальмирой офицеру Прохоренко присвоено звание Героя России
    Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России. Офицер был похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области в мае прошлого года.

    смотретьПамятник погибшему под Пальмирой офицеру Прохоренко открыли в Италии
    Памятник погибшему под Пальмирой офицеру Прохоренко открыли в Италии
    Также памятник Александру Прохоренко был установлен в Италии — в городе Вальи-Сотто. Итальянские скульпторы планировали изготовить три миниатюрные копии памятника и передать их российскому послу в Риме, президенту РФ и родственникам погибшего.

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