В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

Памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в районе сирийской Пальмиры, установили на одной из улиц Оренбурга.
Установленная в Оренбурге скульптура изображает офицера, который оперся на каменную глыбу — за несколько секунд до удара российской авиагруппы по боевикам, окружившим бойца. На торжественное открытие памятника Александру Прохоренко приехали родители, родственники и друзья погибшего.
Ранее в Оренбурге именем погибшего военнослужащего назвали одну из улиц города.
Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России. Офицер был похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области в мае прошлого года.
Также памятник Александру Прохоренко был установлен в Италии — в городе Вальи-Сотто. Итальянские скульпторы планировали изготовить три миниатюрные копии памятника и передать их российскому послу в Риме, президенту РФ и родственникам погибшего.
Ранее в Оренбурге именем погибшего военнослужащего назвали одну из улиц города.
Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. Прохоренко посмертно было присвоено звание Героя России. Офицер был похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области в мае прошлого года.
Также памятник Александру Прохоренко был установлен в Италии — в городе Вальи-Сотто. Итальянские скульпторы планировали изготовить три миниатюрные копии памятника и передать их российскому послу в Риме, президенту РФ и родственникам погибшего.
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