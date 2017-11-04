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    Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру

    Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру

    Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Звезда художественной гимнастики, 22-летняя Маргарита Мамун приняла решение завершить спортивную карьеру.

    О том, что чемпионка Игр в Рио больше не будет выступать, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

    Беседуя с журналистами перед началом вручения государственных наград в Кремле, она отметила, что Мамун «выполнила свою миссию», передает ТАСС.

    Маргарита Мамун — семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она выиграла золотую медаль в личном многоборье.

    По окончании сезона 2016 года спортсменка приняла решение приостановить карьеру. При этом она не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.

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