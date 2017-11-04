Спасатели расширили зону поиска пропавших пассажиров Ми-8 у Шпицбергена

Спасатели расширили зону поиска семи пассажиров и членов экипажа вертолета
Ми-8, который 26 октября потерпел крушение у норвежского архипелага Шпицберген.
В районе катастрофы Ми-8 наблюдается сильное течение. Обследование района крушения ведется с воздуха при помощи вертолета, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Ранее сегодня фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного ледовитого океана, с глубины более 200 метров. Он оказался практически целым. Тел погибших внутри не оказалось. Также был поднят и черный ящик разбившейся машины, его отправят на расшифровку в Москву.
Несколько дней назад было найдено тело только одного погибшего. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
Ранее сегодня фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного ледовитого океана, с глубины более 200 метров. Он оказался практически целым. Тел погибших внутри не оказалось. Также был поднят и черный ящик разбившейся машины, его отправят на расшифровку в Москву.
Несколько дней назад было найдено тело только одного погибшего. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
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