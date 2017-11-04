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    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии на Красной площади.

    Глава государства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, руководителям народного ополчения во время польского вторжения в Смутное время.

    Также в церемонии приняли участие патриарх Кирилл, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев, члены президентского Совета по межнациональным отношениям и активисты молодежных организаций, сообщает РИА Новости.

    После возложения цветов президент пообщался с религиозными деятелями и сфотографировался с молодежными активистами. Позднее сегодня Путин в Кремле вручит президентскую премию за вклад в укрепление единства нации.

    смотретьОт Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
    От Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
    Напомним, сегодня по всей России проходят торжества, посвященные Дню народного единства. Их лейтмотивом стал призыв жить в мире и согласии представителям разных национальностей.

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