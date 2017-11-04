Против сотрудников ООН поступило 31 обвинение в изнасилованиях

За три месяца в ООН поступило 31 обвинение в сексуальном насилии со стороны сотрудников организации.
ООН сообщила о 31 новом обвинении своих сотрудников в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации. Все жалобы поступили с июля по сентябрь 2017 года, но касаются разных периодов, в том числе и миротворческих миссий в нескольких странах, передает пресс-служба генерального секретаря ООН.
В числе предполагаемых жертв сотрудников ООН есть как взрослые женщины, так и девочки. Как сообщает Deutsche Welle, 15 обвинений были в адрес сотрудников Управления по делам беженцев, 12 — в адрес военных миротворческих миссий. Из 31 случая подтвержден один, остальные пока расследуются или находятся в стадии предварительной оценки.
В ООН с января действует новая система сбора данных о подобных преступлениях. Она должна улучшить прозрачность работы и позволить подавать обращения по поводу преступлений, совершенных несколько лет назад. Существует также фонд ООН по оказанию помощи жертвам сексуальных преступлений. В настоящее время организация собрала в фонд 1,5 млн долларов пожертвований.
В числе предполагаемых жертв сотрудников ООН есть как взрослые женщины, так и девочки. Как сообщает Deutsche Welle, 15 обвинений были в адрес сотрудников Управления по делам беженцев, 12 — в адрес военных миротворческих миссий. Из 31 случая подтвержден один, остальные пока расследуются или находятся в стадии предварительной оценки.
В ООН с января действует новая система сбора данных о подобных преступлениях. Она должна улучшить прозрачность работы и позволить подавать обращения по поводу преступлений, совершенных несколько лет назад. Существует также фонд ООН по оказанию помощи жертвам сексуальных преступлений. В настоящее время организация собрала в фонд 1,5 млн долларов пожертвований.
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