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    В Сибири почти 115 тысяч человек остались без света из-за непогоды

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    В Сибири почти 115 тысяч человек остались без света <nobr>из-за</nobr> непогоды

    В Сибири почти 115 тысяч человек остались без света из-за непогоды

    В Сибири почти 115 тысяч человек остались без света <nobr>из-за</nobr> непогоды
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • Массовое отключение электричества произошло в Кемеровской области и Красноярском крае.

    Причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия — сильный дождь и порывистый ветер.

    В результате без света в Красноярском крае остались жители 120 населенных пунктов, а в Кемеровской области — жители 85 населенных пунктов.

    В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются, в них задействовали 150 бригад, сообщили в Минэнерго. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.

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