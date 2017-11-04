В Сибири почти 115 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Массовое отключение электричества произошло в Кемеровской области и Красноярском крае.
Причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия — сильный дождь и порывистый ветер.
В результате без света в Красноярском крае остались жители 120 населенных пунктов, а в Кемеровской области — жители 85 населенных пунктов.
В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются, в них задействовали 150 бригад, сообщили в Минэнерго. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.
В результате без света в Красноярском крае остались жители 120 населенных пунктов, а в Кемеровской области — жители 85 населенных пунктов.
В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются, в них задействовали 150 бригад, сообщили в Минэнерго. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.
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